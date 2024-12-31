Somaspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'taki ilk devreyi 23 puanla 10. sırada tamamlamıştı. Takım, yeni yılın ardından ikinci yarıya güçlü bir başlangıç yapmak için hazırlıklarına hız kesmeden devam edecek. Kamp sürecinde, takımın eksiklerini giderme ve fiziksel kondisyonu artırma amacında olan teknik ekip, 2 Ocak'tan itibaren daha yoğun bir tempoya girecek.

Hazırlık maçları programı

Somaspor, 5 Ocak'ta Altay ile başlayacak hazırlık maçlarının ardından 8 Ocak'ta Turgutluspor ile, 12 Ocak'ta ise Bornova 1877 ile karşılaşacak. Bu maçlar, takımın yeni sezona ne kadar hazır olduğunu gösteren önemli göstergeler olacak.

Teknik Direktör Güraçar'ın açıklamaları

Teknik Direktör Erman Güraçar, "Bu dönemde her şeyin hazırlığını tamamlamayı ve eksiklikleri gidermeyi planlıyoruz. İlk maçımız Diyarbekirspor'a karşı olacak ve bu karşılaşmaya kadar her yönüyle eksiksiz bir takım olmayı hedefliyoruz," dedi. Güraçar, kamp sürecinin fiziksel ve taktiksel anlamda çok yoğun geçeceğini belirtti.

Hakan Öztürk'ün transferi

Öte yandan, Somaspor'dan ayrılan kanat oyuncusu Hakan Öztürk, Karacabey Belediyespor ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Öztürk'ün transferi, Somaspor'un kadrosunda değişikliğe gittiği bir dönemde dikkat çeken bir gelişme oldu.