Somaspor'da 5 yıl görev yaptıktan sonra Menemen FK'ya geçen teknik direktör Burhanattin Basatemür, eski takımına katkı sağlamaya devam ediyor.

Basatemür'ün Somaspor'a kazandırdığı ve vitrine çıkardığı oyunculardan Emrecan Bulut Beşiktaş'a, Eray Korkmaz ve Mustafa Şengül ise Çaykur Rizespor'a transfer olmuştu. Son olarak, geçen sezon amatörden alınıp Somaspor forması giyen 22 yaşındaki sağ bek Mahmut Şat, Süper Lig ekibi Alanyaspor'a; 21 yaşındaki sol bek Rıdvan Dönmez ise Konyaspor'a transfer oldu. Bu transferlerden Somaspor önemli gelir elde etti.