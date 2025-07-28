Türk Kızılay Urla, Ege Üniversitesi Emel Akın Meslek Yüksekokulu ve Urla Belediyesi iş birliğiyle yürütülen Hayata Bağlan Projesi kapsamında Bulgaristan'ın Pavlikeni kentinde düzenlenen Uluslararası Pavlikeni & World Festivali'ne katıldı. Etkinlikte Bulgaristan Kızılhaçı ile birlikte yürütülen Bulgar-Türk Kültür Sanat Projesi büyük ilgi gördü.

Kızılay heyeti faaliyetleri tanıttı

Kızılay heyeti, Bulgaristan Kızılhaçı temsilcisi Milena Kayinova ve ekibi ile bir araya gelerek, Türkiye'de Kızılay çatısı altında yürütülen özgün ve kapsayıcı faaliyetleri tanıttı. Heyet, Engelsiz Urla, Kadın Urla, yerel dayanışma ve sosyal entegrasyon projeleri hakkında kapsamlı sunumlar yaptı.

Kültürlerarası workshoplar düzenlendi

Festival kapsamında gerçekleştirilen workshop çalışmalarıyla geleneksel Türk el sanatları Bulgar öğrencilerle buluşturuldu. Tokat baskı, geleneksel file yapımı, ebru ve hat sanatı ile nazar boncuğu üretimi gibi atölye faaliyetleri, katılımcılara uygulamalı olarak aktarıldı. Workshop sonunda öğrencilere Kızılay şapkası, bileklik ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

Sanatta sürdürülebilirlik vurgulandı

Bu yıl festivalin odak noktası olan "Çevre Dostu Kağıt Sanatı" teması doğrultusunda, doğal ve geri dönüştürülmüş materyallerle hazırlanan eserler, sanatçı Daniela Todorova küratörlüğünde sergilendi. Sanat yoluyla çevreye duyarlılık mesajı verildi.

Kültürel ziyaretler gerçekleştirildi

Kızılay heyeti, Pavlikeni Arkeolojik Kazı Alanı ve Tarih-Etnografya Müzesi'ni ziyaret etti. Pavlikeni Belediye Başkanı Emanuel Manalov, Türk heyetini makamında ağırlayarak kültürel katkılardan dolayı teşekkür etti ve gelecekteki ortak projelere destek vereceklerini belirtti.

Hayata bağlan projesi tanıtıldı

Etkinlikte Urla Belediye Konservatuvarı Müzik Öğretmeni ve Hayata Bağlan Korosu şefi Sevil Şimşek, projenin kapsamını ve etkilerini detaylı bir şekilde anlattı. Kızılay'ın dayanışma, üretim ve toplumsal katkı vizyonu, Bulgar katılımcılar tarafından ilgiyle karşılandı.

Teşekkür ve katkılar ifade edildi

Türk Kızılay Urla, etkinliğe katkı sağlayan Ege Üniversitesi Emel Akın MYO Öğr. Üyesi Şükran Tümer, Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, yöneticiler Nurdal Durmuş ve Türk Kızılay İzmir İl Başkanı Kerem Baykalmış başta olmak üzere tüm destekçilere teşekkür etti.

Bu anlamlı buluşma, Bulgaristan'da Kızılay'ın sanat, kültür ve insanlık adına güçlü bir temsil gerçekleştirdiğini ortaya koydu.