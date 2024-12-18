Dünyanın en büyük ekonomisinin para politikaları için kritik öneme sahip olan karar, finans dünyasında büyük yankı uyandırdı. ABD Merkez Bankası, beklenen faiz indirimini gerçekleştirdi. Fed, politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 4,25-4,50 aralığına çekti. Aynı zamanda iskonto faiz oranı da 25 baz puanlık bir indirimle yüzde 4,50'ye düşürüldü.

Karar, oy çoğunluğu ile alındı

Fed'in faiz indirimi kararı, 1'e karşı 11 oyla kabul edildi. Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, faiz indiriminin karşısında yer alarak faizin sabit tutulmasını önerdi ancak diğer üyelerin oylarıyla karar alındı.

Jerome Powell'dan açıklama bekleniyor

Faiz indiriminin ardından, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’dan bir açıklama yapılması bekleniyor. Piyasalar, Powell’ın açıklamalarıyla birlikte geleceğe yönelik ekonomik öngörülerini öğrenmeye çalışacak.