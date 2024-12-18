Efeler Belediyesi, iş sağlığı ve güvenliğini ön planda tutarak, tehlikeli ve çok tehlikeli işyerlerinde görev yapan personeline yönelik kapsamlı bir eğitim programı başlattı. Çalışanların iş güvenliğini artırmaya yönelik adımlar atan belediye, eğitimlere Çeştepe Kültür Merkezi'nde başladı.

İş kazalarının önlenmesi için kapsamlı eğitim

Yaklaşık 1.250 belediye çalışanını kapsayan eğitimler, belediyenin işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları tarafından yürütülüyor. İki hafta sürecek olan eğitim programında, iş kazalarının önlenmesi, güvenli çalışma yöntemleri ve çalışan sağlığını koruma yöntemleri üzerine kapsamlı bilgiler verilecek.

Efeler Belediyesi, çalışanlarının sağlık ve güvenliğini ön planda tutuyor

Efeler Belediyesi, çalışanlarının güvenli çalışma koşullarını sağlamak adına eğitimleri aralıksız sürdüreceğini duyurdu. Bu eğitimlerle hem iş kazalarının azaltılması hem de daha sağlıklı çalışma ortamlarının oluşturulması hedefleniyor.