Ankara'da, anneannesini öldüren ve annesini öldürmeye teşebbüs eden Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener'in davasında savcı esasa ilişkin görüşünü açıkladı. İşte davada yaşanan son gelişmeler.

Bedirhan Şener hakkında cezai ehliyet raporu

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya, tutuklu sanık Bedirhan Şener, ailesi ve avukatları katıldı. Mahkeme, sanık Şener’in cezai ehliyetinin tam olduğuna dair Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporu dosyaya ekledi. Bedirhan Şener’in avukatı, adli tıp raporunun eksik incelemelere dayandığını savunarak Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden alınan başka bir raporu sundu ve yeniden rapor talep etti. Ancak mahkeme, bu talebi reddetti.

Savcıdan ağır ceza talebi

Savcı, mütalaasında Bedirhan Şener'in, anneannesi Leyla Çetiner’i silahla öldürdüğünü ve annesi Berrin Şener’i öldürmeye teşebbüs ettiğini belirtti. Savcı, sanığın "üst soya karşı kasten öldürme", "üst soya karşı kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 14 yıl 23 yıl arasında hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme, sanık Bedirhan Şener'in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 27 Şubat'a erteledi. O tarihte davada yeni gelişmeler yaşanması bekleniyor. Bedirhan Şener hakkında açılan davada, cezai süreç hızla ilerliyor.