Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldığı iddia edildi. Ortaylı’nın yoğun bakımda tedavi altına alındığı ve sağlık durumunun kritik olduğu ileri sürüldü.

Kalp krizi iddiası

Edinilen bilgilere göre İlber Ortaylı’nın ani rahatsızlık sonrası kalp krizi geçirdiği ve acil olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Hastanede yapılan müdahalenin ardından yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Sağlık durumu kritik mi?

Ortaylı’nın sağlık durumunun kritik olduğu yönündeki iddialar kamuoyunda büyük endişe yarattı. Ancak resmi bir açıklama yapılmadığı için gelişmeler yakından takip ediliyor.