İstanbul'un Silivri ilçesinde meydana gelen 6,2 ve 5,9 büyüklüğündeki depremlerin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor.



Okulların yarın tatil olup olmayacağı sorusuna açıklama geldi.



Bakan Tekin, İstanbul'da okulların iki gün tatil edildiğini sosyal medya üzerinden duyurdu.

Bakan Tekin'in açıklaması şu şekilde:

İstanbul’da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen deprem sonrası, şu ana kadar okullarımızda herhangi bir ciddi olumsuzluk yaşanmamıştır.

Güvenli alan ihtiyacı doğrultusunda, okul bahçelerimiz tüm vatandaşlarımızın kullanımına açıktır.

İlgili diğer kurumlarımızla iş birliği içerisinde İstanbul’daki okullarımız için Perşembe ve Cuma gününü tatil etme kararı aldık.

Tüm milletimize geçmiş olsun inşallah.