Süper Lig’in 6’ncı haftasında Göztepe, Gürsel Aksel Stadı’nda Beşiktaş’ı 3-0 mağlup ederek 12 puana ulaştı ve averajla 2’nci sıraya yükseldi. İzmir ekibi, namağlup unvanını koruyarak üst sıralardaki rakiplerinin kayıplarından faydalandı.

Üst sıralarda güçlü başlangıç

Sezona genç bir kadro ile başlayan Göztepe, oynadığı 6 maçta 3 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Trabzonspor ve Fenerbahçe’nin puan kayıpları, sarı-kırmızılıların averajla 2’nci sıraya yükselmesini sağladı.

Hücum ve savunmada etkili performans

Göztepe, toplamda 10 gol atarak Süper Lig’in en çok gol atan 3 takımı arasında yer aldı. Hücum hattında etkili bir performans sergileyen İzmir ekibi, savunmada da oldukça dirençli gözüküyor; 6 haftada sadece 2 gol yedi.

Galibiyet detayları

Sarı-kırmızılılar, deplasmanda Çaykur Rizespor ve İzmir’de Beşiktaş’ı 3-0 yenerken, İstanbul’da Misirli.com.tr Fatih Karagümrük’ü 2-0 mağlup etti. Tümosan Konyaspor ve Zecorner Kayserispor (D) maçları ise 1-1 berabere tamamlandı.

Zirve hedefi devam ediyor

Göztepe, Süper Lig’in 7’nci haftasında 27 Eylül Cumartesi günü Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda ikas Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. İzmir ekibi, namağlup performansını sürdürerek Avrupa kupalarına katılma hedefini güçlendirmeyi amaçlıyor.