Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 13.21’de 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin merkez üssü Sındırgı olarak açıklanırken, sarsıntı yerin 13,3 kilometre derinliğinde kaydedildi.

AFAD’ın verilerine göre depremin ardından herhangi bir olumsuz ihbar alınmadı. Ancak vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

Kandilli’den ilk bilgiler

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, depreme ilişkin şu bilgileri paylaştı:

📍 Merkez: Sındırgı (Balıkesir)

🕐 Tarih / Saat: 22 Ekim 2025 – 13:21:54 TSİ

🌍 Büyüklük: 3.6 (ML)

📏 Derinlik: 13.3 km

Sındırgı deprem bölgesi içinde yer alıyor

Uzmanlara göre Balıkesir, Batı Anadolu fay hattı üzerinde yer alıyor ve orta büyüklükteki depremler sıkça yaşanabiliyor.

Sındırgı çevresinde son aylarda da küçük sarsıntılar meydana gelmişti.