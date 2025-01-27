Beşiktaş, Fenerbahçe'nin milli yıldızı Cengiz Ünder'i kadrosuna katmak için harekete geçti. TRT Spor’un haberine göre, siyah-beyazlı kulüp, başarılı oyuncunun transferi için Fenerbahçe ile görüşmelere başladı ve süreç olumlu ilerliyor.

Görüşmeler olumlu seyrediyor

Transfer sürecinin detayları henüz tam olarak açıklanmazken, taraflar arasındaki görüşmelerin pozitif bir şekilde devam ettiği ifade ediliyor. Beşiktaş’ın, milli futbolcuyu renklerine bağlayarak kadro gücünü artırmayı hedeflediği belirtiliyor.

Resmi açıklama bekleniyor

Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında süren görüşmelerin sonuçlanmasının ardından transferle ilgili resmi açıklamaların yapılması bekleniyor. Taraftarlar, Cengiz Ünder’in geleceğiyle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor.