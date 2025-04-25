Osman Boyner, Türk iş dünyasında önemli bir yer edinmiş ve pek çok başarıya imza atmış bir isimdi. Boyner Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner'in babası olan Boyner'in cenaze töreni, 26 Nisan Pazar günü düzenlenecek.

Ali Osman Boyner, 1926 yılında Kastamonu'nun Tosya ilçesinde doğmuştur. Babası Osman Feyzi Boyner, tanınmış bir iş insanıdır. Eğitim hayatına İstanbul'da başlayan Boyner, Sultanahmet Ticaret Lisesi'ni ve ardından Yüksek Ticaret Okulu'nu tamamlamıştır.

İş hayatına adım atışı ve Altınyıldız

1952 yılında, Ahmet Sadıkoğlu, Hasan Boyner ve Fazıl Boyner ile birlikte Altınyıldız markasını kurmuşlardır. 1956 yılında yapılan ilk ihracatla birlikte, Altınyıldız, Türk kumaşlarının dünya çapında tanıtılmasında büyük bir rol oynamıştır.

Beymen'in kuruluşu ve gelişimi

1960'lı yıllarda, Türkiye'de henüz bulunmayan hazır giyim sektörüne adım atma kararı almış ve Kerim Kerimol ve Silvano Corsini gibi isimlerle işbirliği yaparak Beymen markasını kurmuştur. Beymen, 1971 yılında İstanbul Şişli'de açtığı ilk mağaza ile büyük ilgi görmüştür. Başlangıçta erkek koleksiyonu ile dikkat çeken Beymen, zamanla kadın koleksiyonları ve 1985 yılında Beymen Club spor giyim koleksiyonunu da ekleyerek büyümüştür.

Sosyal sorumluluk ve TÜSİAD

Ali Osman Boyner, iş hayatındaki başarılarının yanı sıra sosyal sorumluluk bilinciyle de tanınmıştır. TÜSİAD'ın kurucuları arasında yer almış ve Boyner Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 2010 yılına kadar sürdürmüştür.

Özel hayatı

Osman Boyner'in eşi Ayten Boyner, 2021 yılında vefat etmiştir. Boyner ailesi, Türk iş dünyasında önemli bir miras bırakmış ve sektörün gelişimine büyük katkı sağlamıştır. Osman Boyner, Türk iş dünyasında iz bırakan, vizyoner bir iş insanı olarak, Altınyıldız ve Beymen gibi markaların kurucusu olarak anılacak ve sosyal sorumluluk projeleriyle de hatırlanacaktır.