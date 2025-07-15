UEFA, Beşiktaş’ın 900 bin euroluk cezasını onadı

Bunlar da ilginizi çekebilir

İzmir’de orman yangınından acı görüntüler: Hayvanlar kemiklerine kadar yanmış

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangının çevredeki evlere sıçramaması için çalışma yapılıyor.

Alevler hızla fabrikanın tamamına yayılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık, AFAD, itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Merkeze bağlı Karacasu beldesinde bulunan medikal malzemeler üretilen bir fabrikada saat 13.30 sıralarında yangın çıktı.

Bolu'da medikal malzeme üretimi yapılan bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.