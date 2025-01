Bolu Kartalkaya'da otel yangınında son bilançoyu, bölgeye giden bakanlar açıkladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu açıklama yaptı.

Bakan Yerlikaya şunları söyledi:

"Maalesef 66 canımızı yitirdik. 51 yaralımız var ve çok üzgünüz. Yangın söndü. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Soğutma çalışmalarının tamamlandığı yerlerde AFAD ve itfaiye ekiplerinin oda oda yapmış olduğu taramalardan şu ana kadar 66 canımızı yitirdiğimizi ifade ettik. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum.

Tedavisi devam eden vatandaşlarımıza da Cenab-ı Allah'tan acil şifalar diliyorum. Yangının meydana geldiği otel 12 katlı ve yangın anında otelde 238 kayıtlı misafir bulunuyordu. Yangınla ilgili ilk ihbar saat 03:27'de alındı ve ihbar gelir gelmez ekipler harekete geçti. AFAD, jandarma, 112 acil sağlık ve UMKE ekiplerimiz tarafından ilk müdahale saat 04:15'te yapıldı. Şu an yangın söndürüldü, az önce de ifade ettim, soğutma çalışmaları devam ediyor.

AFAD, itfaiye, Orman Genel Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, jandarma arama kurtarma, Kızılay, STK, Bolu Belediyesi, Düzce Belediyesi, Bolu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden olmak üzere toplam 156 araç ve 428 personel bu çalışmaları yaptı, yapmaya devam ediyor. Yangın söndürme çalışmalarına Bolu, Düzce, Sakarya, Ankara ve Kocaeli illerinden itfaiye ve su tankeri araçları katıldı. Ayrıca arama kurtarma aracıyla beraber mobil haberleşme aracı da müdahale çalışmalarında yer alıyor.

Değerli arkadaşlar, otelin arka tarafının yamaç olması nedeniyle müdahale ancak ön ve yan cepheden gerçekleştirebildi. İçişleri Bakanlığımızca yangınla ilgili iki mülkiye başmüfettişi görevlendirdik ve yine Adalet Bakanlığımızca Bolu Başsavcımız ve beş savcımız da burada bilirkişilerle beraber çalışmaya başladı. İlk andan itibaren süreci, buradaki çalışmaları an be an takip ediyor ve kabine üyesi kıymetli arkadaşlarımızla da beraber buradayız. Ben tekrar tarifi imkansız olan bu acımızı paylaşmak istiyorum. Vefat eden vatandaşlarımıza tekrar Allah'tan rahmet diliyorum."

Sağlık Bakanı Memişoğlu da yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"66 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, buradayız. Çok üzüntülüyüz. Acımız büyük. Yakınlarına ve milletimize başsağlığı, kendilerine rahmet diliyorum. 51 yaralımız var. Bunlardan bir tanesi ağır yoğun bakımda yatmakta. 17'sini taburcu ettik. Diğerleri hastanelerimizde tedavilerine devam ediyor. Durumları iyi. İnşallah bir tane vatandaşımızın durumu kritik şu an için. Diğerlerini de Allah'ın izniyle taburcu edeceğiz. Üzüntülüyüz. Milletimizin ve bizlerin başı sağ olsun. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Saygılar sunuyorum kamuoyuna."