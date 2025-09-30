İYİ Parti İzmir İl eski Başkanı Sinan Bezircilioğlu, Zafer Partisi İzmir İl Başkanlığına atandı. Yeni görevine Ankara’da tebliğ edilen Bezircilioğlu, iş dünyası kökenli bir isim olarak Zafer Partisi’nde yeni bir dönemin başlangıcını yaptı.

Sinan Bezircilioğlu, Zafer Partisi İzmir İl Başkanı oldu

İYİ Parti İzmir İl eski Başkanı Sinan Bezircilioğlu, Zafer Partisi İzmir İl Başkanlığı’na atandı. 21 ay süresince Zafer Partisi İzmir İl Başkanlığı görevini yürüten Naşit Birgüvi’nin istifasının ardından, Bezircilioğlu, yeni görevine atanarak 19 Eylül’den itibaren boş olan İl Başkanlığı koltuğuna oturdu.

Özlale ile sorunları yüzünden görevden alınmıştı

Bezircilioğlu, geçmişte İYİ Parti İzmir İl Başkanlığı görevini yürütmüş ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olduğu dönemde, dönemin İzmir Milletvekili Ümit Özlale ile yaşadığı sorunlar nedeniyle Ocak 2024’te İYİ Parti genel merkezi tarafından görevden alınmıştı. Bu olaydan sonra Bezircilioğlu, Zafer Partisi saflarında yeni bir siyasi rota izlemeye karar verdi.

Yeni görevi Ankara’da tebliğ edildi

Sinan Bezircilioğlu, Zafer Partisi İzmir İl Başkanlığı görevine atanmasının ardından, yeni görevine ilişkin tebliği Ankara’da aldı. İş dünyası kökenli bir isim olan Bezircilioğlu, İzmir’deki bazı iş insanlarından da destek alarak, Zafer Partisi’ne güç katmaya hedefliyor.