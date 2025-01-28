Fethiye Belediyesi, işitme engelli bireylerin toplumsal hayata katılımını kolaylaştırmak için önemli bir adım atıyor. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi ve Fethiye İşitme Engelliler Derneği işbirliği ile ücretsiz işaret dili kursu başlatılıyor. Bu girişim, işitme engelli yurttaşların özellikle kamu kuruluşlarıyla daha rahat iletişim kurmalarını hedefliyor.

İşitme engelliler için engelsiz iletişim

Fethiye Belediyesi, işitme engelli bireylerin toplumsal hayata daha aktif katılımını sağlamak amacıyla başlattığı bu kurs ile önemli bir projeye imza atıyor. Kurs, işitme engelli yurttaşların iletişim engellerini kaldırarak, kamu görevlileriyle ve diğer yurttaşlarla sağlıklı bir şekilde iletişim kurmalarını sağlamayı amaçlıyor. İlk etapta kamu personeline yönelik olarak başlatılacak kurs, ilerleyen dönemlerde halka da açılacak.

Kursun içeriği ve amacı

Kursiyerlere, işitme engelli bireylerin iletişim şekilleri, işaret dilinin temel kuralları ve tarihçesi öğretilecek. Katılımcıların sadece işaret diliyle iletişim kurabilen bireylerle daha rahat iletişim sağlayabilmeleri hedefleniyor. Ayrıca kursun sonunda, eğitimlerini başarıyla tamamlayan katılımcılara MEB onaylı sertifikalar verilecek.

Kursa katılım şartları

5 Şubat 2025 tarihinde başlayacak olan kurslar, her hafta Çarşamba ve Perşembe günleri 16.00-18.00 saatleri arasında düzenlenecek ve yaklaşık 2.5 ay sürecek. İlk etapta, Fethiye Belediyesi, Kaymakamlık, Adliye, hastaneler ve güvenlik güçlerinden 25’ten fazla kamu personeli kursa katılacak. Kurslar Fethiye Belediyesi ana hizmet binasında gerçekleştirilecek.

Engelsiz bir şehir için çalışmalar sürüyor

Fethiye Belediyesi, işaret dili kurslarının yanı sıra, kaldırımlarda engelli rampaları, görme engelliler için özel işaretlemeler ve engelli otopark alanları gibi hizmetlerle dezavantajlı grupların hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Belediye, bu projeleriyle Fethiye’yi daha erişilebilir ve engelsiz bir şehir haline getirmeyi amaçlıyor.

"İşaret dili öğrenmek önemli bir adım"

Fethiye İşitme Engelliler Derneği Başkanı Can Gündüz, yaptığı açıklamada, işitme engelli bireylerin toplumla daha iyi iletişim kurmalarını sağlamak için bu projeyi başlattıklarını belirtti. Gündüz, “İşitme engelli bireylerin toplumda daha fazla yer bulabilmesi için işaret dili öğrenmek önemli bir adım. Bu kurs ile işaret dili bilenlerin sayısını artırmayı hedefliyoruz” dedi.