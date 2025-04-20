HABER EKSPRES- CHP İzmir Grubu, AK Partili meclis üyesinin küfürlü saldırısı sonrası 21 Nisan'da İzmir Adliyesi'nde basın açıklaması yapacak ve suç duyurusunda bulunacak.

CHP İzmir'den AK Partili Meclis üyesine suç duyurusu

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Cumhuriyet Halk Partisi Grubu, AK Partili bir meclis üyesinin CHP Grup Sözcüsü Yağmur Özkan'a küfürlü saldırıda bulunması üzerine harekete geçti. 21 Nisan Pazartesi günü saat 13.00'te İzmir Adliyesi C Kapısı önünde basın açıklaması yapılacak ve ardından suç duyurusunda bulunulacak.

CHP İzmir grubu yargıya başvuruyor

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yaşanan olayda, AK Partili bir meclis üyesinin, CHP Grup Sözcüsü ve Meclis Üyesi Yağmur Özkan’a küfürlü saldırıda bulunduğu iddia edildi. Olay sonrası CHP Grubu, yargı sürecini başlatma kararı aldı.

İzmir CHP Grubu, meclis çalışmalarında demokratik teamüllerin korunması gerektiğini vurgulayarak, olayın hukuki takibini yapacaklarını belirtti.

21 Nisan'da basın açıklaması yapılacak

CHP İzmir Grubu tarafından yapılan açıklamaya göre, 21 Nisan Pazartesi günü saat 13.00'te İzmir Adliyesi C Kapısı önünde bir basın açıklaması gerçekleştirilecek. Basın açıklamasının ardından, saldırıda bulunan AK Partili meclis üyesi hakkında suç duyurusunda bulunulacak.

Parti yetkilileri, açıklamaya CHP'li meclis üyeleri, parti yöneticileri ve destekçilerin de katılacağını bildirdi.

Demokrasi ve kadın temsili için vurgu

CHP İzmir Grubu, olayın ardından kadın temsilcilerin siyasette uğradığı şiddet ve saldırılara karşı mücadelenin önemini bir kez daha vurguladı. Parti yetkilileri, hukuki sürecin titizlikle takip edileceğini kaydetti.