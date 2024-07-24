Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşma yaptı. Erdoğan, toplantıya katılan partililere selamlarını iletirken, Batı Trakya Türk azınlığının hakları için mücadele eden Doktor Sadık Ahmet’i de andı.

Erdoğan’dan partililere selam

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında AK Parti'nin ülkeye hizmet mücadelesine katkıda bulunan tüm partililere selamlarını iletti. Toplantıya katılan AK Parti üyelerine teşekkür eden Erdoğan, heyecanlarını paylaşarak, "Buradan AK Parti'nin ülkeye hizmet mücadelesi omuz veren tüm partililere vatandaşlarıma selamlarımı iletiyorum. Grup toplantımıza heyecan katan kardeşlerimize hoşgeldiniz diyorum," dedi.

Doktor Sadık Ahmet’in mirası

Erdoğan, konuşmasında Batı Trakya Türk azınlığının hakları için büyük mücadele vermiş olan Doktor Sadık Ahmet’i anarak, onun mirasını ve katkılarını vurguladı. "Doktor Sadık Ahmet, inandığı değerleri savunmaktan ismiyle müsamaha bir dava adıydı. Batı Trakya Türk azınlığın bugünkü kazanımlarda merhum Sadık Ahmet'in büyük payı vardır," diyen Erdoğan, Ahmet’in Batı Trakya'daki kazanımların şekillenmesindeki önemli rolünü hatırlattı. Erdoğan, Ahmet'in ailesine sabır dileyerek, onun anısını yaşatmaya devam edeceklerini ifade etti.

Toplantının önemi

Erdoğan'ın konuşması, toplantıya katılan partililer için moral kaynağı oldu. Ayrıca, toplantının AK Parti'nin gelecekteki politikaları ve stratejileri açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı. Cumhurbaşkanı'nın, parti içindeki birlik ve beraberliği pekiştirmek amacıyla yaptığı bu konuşma, katılımcılar tarafından büyük bir dikkatle dinlendi.