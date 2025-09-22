İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding soruşturmasını genişleterek Doğa Koleji'ne kayyum atandığını duyurdu. TMSF'ye devredilen şirketin faaliyetleri incelemeye alındı.

Can Holding soruşturması genişliyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding hakkında başlatılan soruşturmayı genişleterek yeni bir gelişmeyi duyurdu. Başsavcılığın açıklamasına göre, önceki dönemde el konulan şirketlerin dışında, Arı İnovasyon ve Bilim Eğitim Hizmetleri A.Ş.'ye bağlı olan İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji'ne kayyum atandı.

TMSF'ye devredilen yetkiler

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Doğa Koleji'nin bağlı olduğu Arı İnovasyon ve Bilim Eğitim Hizmetleri A.Ş.'nin yetkilerinin, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'na (TMSF) devredildiği belirtildi. Söz konusu şirketin faaliyetleri, kayyum atanmasının ardından denetim altına alındı.

Kayyum atamasına gerekçe olarak, Can Holding'e yönelik suç örgütü kurma, yönetme, suçtan elde edilen mal varlıklarını aklama ve nitelikli dolandırıcılık suçları gösterildi. Bu gelişmeyle birlikte, Doğa Koleji’nin faaliyetleri, savcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında daha fazla denetim altına alınacak.

Gelişmeleri aktaran SÖZCÜ Muhabiri Muratcan Altuntoprak, kamuoyunda büyük yankı uyandıran kayyum atamasının ardından soruşturmanın kapsamının genişlemesi bekleniyor. Soruşturma süreci, özellikle şirketlerin mali durumu ve operasyonel faaliyetleri üzerine yoğunlaşacak.