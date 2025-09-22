Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun görevini bıraktığına yönelik haberleri yalanladı. Federasyon, Gündoğdu’nun görevinin başında olduğunu ve çalışmalarına devam ettiğini açıkladı.

TFF’den resmi açıklama

TFF tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sayın Dr. Ferhat Gündoğdu’ya ilişkin bugün medyaya yansıyan spekülatif haberler hakkında açıklama yapma gereği doğmuştur. Sayın Gündoğdu görevinin başındadır ve çalışmalarına devam etmektedir. Bu tür haberlere itibar edilmemesi gerektiğini hatırlatır, kamuoyuna saygıyla duyururuz."

İstifa iddiaları gündeme gelmişti

Fenerbahçe’nin eski başkanı Ali Koç’un da hedef aldığı hakem süreci sonrası kamuoyunda, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun istifa ettiğine dair iddialar gündeme gelmişti. Ancak federasyonun açıklamasıyla bu iddialar resmen yalanlanmış oldu.