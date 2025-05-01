AFAD verilerine göre Ege Denizi'nde saat 13.23'te 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi.

Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde saat 13.23'te meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladı.

Sarsıntı çevre illerde de hissedildi

AFAD'ın internet sitesinde yayımlanan verilere göre, merkez üssü Ege Denizi olan deprem yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem çevredeki bazı illerden de hissedildi.

AFAD'dan açıklama

AFAD tarafından yapılan açıklamada, şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum bildirilmediği kaydedildi. Gelişmelerin takip edildiği ve ilgili ekiplerin sahada olduğu belirtildi.