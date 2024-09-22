Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Ege Denizi'nde bugün saat 11.47'de 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin, denizin 8,68 kilometre derinliğinde gerçekleştiği tespit edildi. Bölgedeki yerleşim alanlarında depremin hissedildiği bildirilirken, şu ana kadar can ve mal kaybına ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.

Yetkililer, depremin ardından olası artçı sarsıntılar için vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.