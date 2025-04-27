Son dakika deprem haberi… Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerde de hissedildi.

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı. Deprem Elazığ merkezinin yanı sıra çevre illerde de hissedildi.

Elazığ’da deprem çevre illerde de hissedildi

AFAD’ın verdiği bilgilere göre, depremin merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olarak kaydedildi. 4,9 büyüklüğündeki sarsıntı Malatya, Diyarbakır, Bingöl ve Tunceli gibi çevre illerde de hissedildi. Vatandaşlar panikle evlerinden dışarı çıktı.

İlk belirlemelere göre can veya mal kaybı yok

İlk belirlemelere göre depremde can ya da mal kaybı yaşanmadı. AFAD ve Elazığ Valiliği tarafından yapılan açıklamalarda, ekiplerin sahada tarama çalışmalarına devam ettiği belirtildi. Vatandaşlara resmi açıklamalar dışında bilgi kirliliğine itibar edilmemesi uyarısında bulunuldu.

Bilgi Detay Deprem Büyüklüğü 4,9 Deprem Derinliği 7 km Merkez Üssü Sivrice, Elazığ Tarih ve Saat 27 Nisan 2025 - Hissedilen İller Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Bingöl, Tunceli