Erzincan’ın Refahiye ilçesinde 13 Eylül 2024 tarihinde saat 09:48’de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, depremin derinliği 9.48 km olarak ölçüldü. Depremin merkez üssü Refahiye ilçesi olurken, sarsıntı çevre bölgelerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybına ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyor. Deprem sonrası bölgede yetkililer gerekli incelemeleri başlattı.

Vatandaşlar depremin ardından kısa süreli panik yaşarken, uzmanlar artçı depremler konusunda uyarıda bulundu. Erzincan, Türkiye'nin deprem riskinin yüksek olduğu bölgeler arasında yer alırken, yetkililer halkı tedbirli olmaya çağırdı.