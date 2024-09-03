İzmir'de Kültürpark Fuar Alanı'nda devam eden Semicenk konseri sırasında, bölgede silah taşıdığı düşünülen bir kişi nedeniyle büyük panik yaşandı. Olay yerindeki vatandaşlar hızla bölgeden uzaklaşırken, korku dolu anlar yaşandı.

Haber Ekspres Gazetesi'nden Turgay Kılıç'ın haberine göre güvenlik güçleri, şüpheliyi yakalamak ve olayın kontrolünü sağlamak amacıyla hızla harekete geçti. Bölgedeki durum hakkında henüz net bir açıklama yapılmazken, olayla ilgili incelemeler sürüyor. Konser alanındaki insanlar ise yaşanan paniğin ardından güvenli bir şekilde bölgeden tahliye edildi.

Kültürpark Fuar Alanı'nda devam eden konser sırasında yaşanan silah şüphesi, büyük bir paniğe yol açtı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumu kontrol altına almak için bölgeyi koordine altına aldı.

Olay yerinde fenalaşan vatandaşlar ambulanslarla tedavi altına alınırken, ekiplerin olayla ilgili detayları paylaşmaması dikkat çekiyor. Bölgedeki vatandaşların iddiaları ise endişe verici boyutlarda. Yetkililerin, olayın seyrini ve vatandaşların güvenliğini sağlamak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtiliyor.

Görgü tanıklarına göre ise kavgada silah görünmüyor. Fakat iddialara göre bıçaklanan kişiler bulunmakta. Bu durum konser alanındaki insanları paniğe sürükleyerek dışarıya doğru hareket etmelerini sağladı. Görgü tanıklarının söyledikleri şu şekilde:

Konser alanında yaşananlar konusunda emniyet güçleri balon patlamasından dolayı vatandaşların yanlış anlayarak korktuğunu söylerken, vatandaşlar ise bir arbedenin yaşandığını, bu arbede sırasında bıçaklananların olduğunu belirtiyor. Alana bir ambulans daha sevk edildi.

Fuarda çalışan güvenlik görevlileri ise bıçaklı kavganın gerçekleştiğini, aynı zamanda iki el silah sesi duyulduğunu iletti. An itibarı ile konser devam ettiği halde konser alanı boşaltılmaya başlandı.