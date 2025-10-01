UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ikinci haftasında Galatasaray, sahasında İngiltere’nin güçlü ekibi Liverpool’u ağırladı. Galatasaray Liverpool maçı 1-0’lık skorla tamamlandı. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golü 18. dakikada Victor Osimhen penaltıdan kaydetti.

Osimhen geri döndü, golünü attı

Galatasaray’ın Nijeryalı yıldızı Osimhen, 4 resmi maç aradan sonra ilk 11’de sahaya çıktı. Sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen golcü futbolcu, dönüş maçında penaltıdan attığı golle takımına 3 puan kazandırdı. Ancak yıldız oyuncu 72. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Sane bu kez yedek kulübesinde

Alman futbolcu Leroy Sane, Galatasaray formasıyla ilk kez bir maça yedek başladı. Bayern Münih’ten transfer edilen Sane, sezonun geride kalan bölümünde oynanan 8 resmi maçta da ilk 11’de görev almıştı. Liverpool karşılaşmasıyla bu serisi sona erdi.

RAMS Park’ta 671 gün sonra Devler Ligi

Galatasaray, uzun bir aradan sonra taraftarı önünde UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesi oynadı. Sarı-kırmızılılar, RAMS Park’ta en son 29 Kasım 2023’te Manchester United ile karşılaşmıştı. Liverpool maçıyla birlikte Galatasaray, 671 gün sonra yeniden evinde Devler Ligi heyecanı yaşadı.