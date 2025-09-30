Türk Hava Yolları (THY yeni seferler) kapsamında uçuş ağını genişletmeye devam ediyor. Şirket, Ermenistan’ın başkenti Erivan’a ve Romanya’nın Temeşvar kentine tarifeli uçuşlar başlatma kararı aldı.

Erivan’a tarifeli uçuşlar başlıyor

Ermenistan ile yürütülen normalleşme süreci kapsamında THY, Erivan’a tarifeli sefer başlatacağını duyurdu. Bu adım, iki ülke arasındaki ulaşımın kolaylaşmasına katkı sağlayacak.

Temeşvar da uçuş ağına eklendi

Türk Hava Yolları ayrıca Romanya’nın Temeşvar şehrini de yeni uçuş noktaları arasına aldı. Böylece şirket, Doğu Avrupa’da hatlarını güçlendirmeyi sürdürüyor.

KAP’a yapılan açıklama

Türk Hava Yolları’nın Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ortaklığımız Yönetim Kurulu’nca, imkanlar ve pazar koşullarına bağlı olarak Romanya'nın Temeşvar şehrine ve Ermenistan'ın başkenti Erivan'a tarifeli sefer başlatılmasına karar verilmiştir.”