Galatasaray'da Wilfried Zaha ve Kerem Aktürkoğlu'nun takımdan ayrılma ihtimalleri nedeniyle kanat transferi için hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, Bundesliga ekiplerinden Freiburg'da forma giyen Macar oyuncu Roland Sallai'yi transfer hedeflerine ekledi. Özellikle Okan Buruk'un da kadrosunda görmek istediği 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için Galatasaray'ın ilerleyen günlerde resmi bir girişimde bulunabileceği öğrenilmişti.

Yağız Sabuncuoğlu'nun sosyal medyadaki paylaşımına göre, Galatasaray Rolland Sallai ile 4 yıllık anlaşma imzalayacak. Anlaşmanın ayrıntıları önümüzdeki saatlerde belli olacak.

Sözleşmesi sezon sonunda bitiyor

Roland Sallai'nin Freiburg ile olan sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecek. Ceza sahasındaki etkinliği, etkili ortaları ve çalım yeteneği ile dikkat çeken Macar yıldız, geçen sezon Freiburg formasıyla 37 maçta 8 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Macaristan milli takımıyla da 52 maçta 13 gol atan Sallai'nin güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda. Galatasaray'ın, Freiburg'u düşük bir bonservis bedeline ikna etmeye çalışacağı bildirildi.