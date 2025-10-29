İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Ata, Cumhuriyet’in 102. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Cumhuriyet, Türk milletinin en anlamlı ortak değeridir” dedi. Ata, esnaf ve sanatkarların Cumhuriyet’in sosyal ve ekonomik temellerinden biri olduğunu vurguladı.

Yalçın Ata’dan 29 Ekim mesajı

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Ata, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Ata, Cumhuriyet’in kuruluşunun 102’nci yılı nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, Türk milletinin bu önemli günü büyük bir gurur ve coşkuyla kutladığını ifade etti.

“Cumhuriyet en anlamlı ortak değerimizdir”

Başkan Ata, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Türk ulusu, 29 Ekim’de Cumhuriyet’in 102. yılını coşkuyla kutlamaya hazırlanmaktadır.

Cumhuriyet, Türk milletinin sahip olduğu en anlamlı ortak değerdir.

Bağımsızlığa ve hürriyete inanan atalarımızdan aldığımız bu yüce emaneti korumak, medeniyet yarışında bir adım ileri giderek yeni nesillere teslim etmek hepimizin ortak görevidir.”

Ata, Cumhuriyet’in, Kurtuluş Savaşı’nın ardından ilan edilerek Türk milletine kardeşçe yaşamanın ve demokrasiye sarılmanın yolunu açtığını vurguladı.

“Esnaf ve sanatkarlar Cumhuriyet’in güvencesidir”

Yalçın Ata, İzmirli esnaf ve sanatkarların her zaman Cumhuriyet’in yanında olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Cumhuriyetimizin ilanının 102. yıldönümünü İzmir esnaf teşkilatının her ferdi gururla kutlamaktadır.

Esnaf ve sanatkarlar, dün olduğu gibi bugün de birlik ve beraberliğin en büyük güvencesidir.

Ekonomik olduğu kadar sosyal ve kültürel anlamda da toplumun temel direğidir.”

Ata, esnaf teşkilatlarının sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederek Cumhuriyet’i koruma kararlılığında olduklarını belirtti.

“Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatacağız”

Yalçın Ata, mesajını şu sözlerle tamamladı: