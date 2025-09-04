İnternetin en çok kullanılan arama motoru Google ve şirketin sahibi olduğu YouTube, 4 Eylül Perşembe sabah saatlerinden itibaren dünya genelinde erişim sorunlarıyla gündeme geldi. Türkiye dahil birçok ülkede kullanıcılar Google'a giriş yapamazken, arama sonuçlarının yüklenmediği ve sayfaların donduğu bildirildi.

Google ve YouTube tamamen erişilemez hale geldi

Kullanıcılar, Google üzerinden arama yapsalar bile sonuç sayfalarının açılmadığını, Gmail, Google Drive ve diğer hizmetlerin de çalışmadığını belirtiyor.

Aynı sorun YouTube'da da yaşanıyor. Video platformuna giriş yapan kullanıcılar, ana sayfanın yüklenmediğini ve videoların oynatılmadığını ifade ediyor.

Kesintinin büyüklüğü nedeniyle “Google çöktü mü?” sorusu sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasında yer aldı.

Bakanlıktan ilk açıklama geldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sorunun Türkiye ile birlikte Avrupa'yı da etkilediğini belirtti.

Sayan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Google, Android ve bağlı servislerinde Türkiye ile Avrupa bölgesini kapsayan bir kesinti yaşanıyor. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz (USOM), kesintinin nedenine ilişkin Google'dan teknik rapor talep etti.

Bu olay, yerli ve milli yazılım ve ürünlerin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. 5G altyapısında hem yazılım hem donanım tarafında yerlilik oranımızı artırmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Şu anda %60 olan yerlilik oranını daha da yükseltmeyi hedefliyoruz.”

Kesintinin nedeni araştırılıyor

Google’dan henüz resmi bir açıklama yapılmazken, uzmanlar sorunun büyük ihtimalle şirketin sunucularında yaşanan teknik bir arızadan kaynaklandığını düşünüyor.

Kesintinin ne zaman giderileceği konusunda ise net bir bilgi bulunmuyor.

Google ve YouTube’un erişilememesi, X (Twitter) başta olmak üzere sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Kullanıcılar, yaşadıkları erişim sorunlarını paylaştı ve #GoogleÇöktü etiketi kısa sürede trend listesine girdi.

Uzmanlar, internet kullanıcılarının sorun tamamen çözülene kadar tarayıcı verilerini silmesi veya VPN kullanması gibi yöntemlerin etkili olmayacağını, sorunun Google sunucularından kaynaklandığını belirtti.