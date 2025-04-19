Polis Haftası vesilesiyle Diyarbakır’a giden Dr. Ocak Korhan Özduru, Diyarbakır Emniyet Müdürü Fatih Kaya’yı ziyaret etti. Etkin terapi yöntemleriyle tanınan Dr. Özduru’ya, St. Clements Üniversitesi adına Doç. Dr. Yeşim Sırakaya da eşlik etti. Ziyarette emniyet, psikoloji ve dostluk temaları ön plana çıktı.

Polis Haftası’nda anlamlı ziyaret

Dr. Korhan Özduru, Türk Polis Teşkilatı’nın 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Diyarbakır’a özel bir ziyaret gerçekleştirdi. Sabah saatlerinde Sur Polis Evi'nde yapılan kahvaltıyla başlayan program, Diyarbakır Emniyet Müdürü Fatih Kaya ile buluşma ile devam etti.

Özduru ve beraberindeki heyet, kahvaltının ardından Polis Okulu, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Dicle Üniversitesi ve kentin tarihi bölgelerinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Polis Okulu’nda unutulmaz anlar

Ziyaretin en dikkat çekici anı, Polis Okulu’nda gerçekleşti. Poligon alanında yapılan atış eğitimi sırasında Emniyet Müdürü Fatih Kaya'nın tek atışta hedefi vurması heyette büyük takdir topladı. Dr. Özduru bu anı, "Fatih Bey çayından yudum alır gibi hedefi vurdu" sözleriyle anlattı.

Diyarbakır’da samimi anılar

Ziyaret boyunca Diyarbakır’ın sıcak atmosferi ve emniyet teşkilatının profesyonelliği Dr. Özduru’yu etkiledi. Şehirde gördüğü samimiyeti anlatan Özduru, “Diyarbakır sadece taşla değil, ruhla da konuşuyor,” diyerek şehre duyduğu hayranlığı ifade etti.

Ziyaretin dikkat çeken bölümlerinden biri Polis Okulu’nda yaşandı. Poligon alanında yapılan çalışmaları izleyen heyet, orada görevli polisler tarafından titizlikle bilgilendirildi. O anları anlatan Dr. Özduru, şu çarpıcı ifadeleri kullandı:

“Adam nefes bile almadı. Kalabalık bir polis grubu bizi izliyordu. Fatih Bey öne çıktı, oradan bir silah aldı ve hiçbir şey söylemeden — sanki çayından yudum alır gibi bir sakinlikle — en az 40-50 metreden hedefe nişan aldı ve tek atışta vurdu. Çok gurur verici bir andı, herkes Fatih Bey'e hayran kaldı”

“Diyarbakır’ın en ilginç adamı bendim”

Dr. Özduru, ziyareti boyunca gösterilen misafirperverlik ve samimiyetten duyduğu memnuniyeti de dile getirdi. Gülümseten bir anısını ise şöyle paylaştı: “Sanki dün Diyarbakır’ın en ilginç adamı bendim. Mesleğin doğası gereği herkes Müdür Bey’in yanında jilet gibi hazırolda dururken, biz aramızda sohbet ediyorduk. Herkesin aklından şu soru geçmiştir: ‘Kim bu adam?’”

“Bu güzel şehir yalnızca taşla değil, ruhla konuşuyor”

Ziyaret sonrası değerlendirmede bulunan Dr. Özduru, Diyarbakır’ın ruhunu hissettiren çok güzel bir şehir olduğunu vurgulayarak, “Bu şehir sadece geçmişiyle değil, bugünüyle de kendini anlatıyor. Emniyet teşkilatının içinde böylesine güçlü bir yapı görmek gurur verici,” ifadelerini kullandı.