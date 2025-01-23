Demokratik Erdem ve Kalkınma Partisi (DEM Parti), İmralı Cezaevi'ne gerçekleştirdiği ikinci Abdullah Öcalan görüşmesinin ardından yazılı bir açıklama yaptı. 22 Ocak tarihinde yapılan görüşmenin ardından parti, "Sayın Öcalan’ın sürece ilişkin çalışmaları devam etmektedir" diyerek, konuya ilişkin gerekli açıklamaların bir süre sonra yapılacağı bilgisini verdi.

DEM Parti'nin yaptığı açıklamaya göre, parti yetkilileri Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, Öcalan ile 22 Ocak tarihinde yaklaşık 4 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası partiden yapılan açıklamada, "Sayın Öcalan'ın sürece dair yaptığı hazırlıkların tamamlandığı, ilerleyen günlerde kamuoyuna gerekli duyuruların yapılacağı" belirtildi.

Duyurular gecikiyor

DEM Parti'nin açıklama süreci, ilk ziyaretin ardından olduğu gibi biraz zaman aldı. İlk açıklamanın gece yarısına yakın yapılması gibi, ikinci açıklama da başlangıçta duyurulan saatte yapılmadı. Parti, açıklamanın ilk etapta 13:00'te yapılacağını bildirmiş, ancak saat 13:30'a ertelenmiş ve nihayetinde 14:50'de kamuoyu ile paylaşılmıştı. Bu rötar, partinin duyuru sürecindeki dikkat çekici bir diğer gelişme oldu.

Bahçeli'nin Öcalan çağrısı ve DEM Parti'nin ziyareti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de yaptığı açıklama, DEM Parti’nin İmralı'ya gitmesinin önünü açan önemli bir etken oldu. Bahçeli, PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın terör örgütüne silah bırakma çağrısı yapması durumunda serbest bırakılabileceğini belirtmişti. Bu çağrının ardından, DEM Parti heyeti 28 Aralık 2024’te Öcalan ile görüşme gerçekleştirmiş ve ardından parti tarafından açıklama yapılmıştı.

DEM Parti, yaptığı açıklamalarda, Öcalan'ın "çağrı yapmaya" hazır olduğunu ifade ettiğini belirtti. Bu açıklamalar, sürecin ilerleyişi ve parti ile yapılan görüşmelerin hangi aşamada olduğu konusunda kamuoyunda merak uyandırmıştı.

DEM Parti’nin açıklamasına göre, Abdullah Öcalan’ın sürece dair yaptığı çalışmalar tamamlandığında, bu konuyla ilgili daha kapsamlı bir kamuoyu duyurusu yapılacak. Ancak, şu an için bu çalışmaların içeriği ve ne zaman yapılacağına dair daha fazla bilgi verilmiş değil. Kamuoyunun bu konuda alacağı bilgiler, ilerleyen günlerde parti tarafından yapılacak yeni açıklamalara bağlı olacak.

DEM Parti bugünkü açıklamasında da şunları kaydetti: