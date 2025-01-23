Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu’da 78 kişinin hayatını kaybettiği Kartalkaya Kayak Merkezinde Grand Kartal Otel’in apar topar yıkılmak istendiğine dikkat çekerek “Turizm Bakanlığının apar topar binayı yıkmaya çalışması delillerin karartılması ile sonuçlanabilir” dedi.

Bolu belediye başkanı Tanju Özcan sosyal medya hesabından Kartalkaya'da yanan Grand Kartal Otel hakkında son gelişmeyi açıkladı. Özcan yaptığı açıklamada Kültür ve Turizm Bakanlığının yanan oteli apar topar yıkmak istediğini ifade etti.

Özcan, “Kartalkaya’da 80 canımız gitti. Konu ile ilgili hem idari soruşturma hem de adli soruşturma yapılıyor. Ancak aldığımız bilgilere göre, Turizm Bakanlığı yanan binayı apar topar yıkmak istiyor. Daha bilirkişi raporları çıkmamış, incelemeler sürüyor. Yarın soruşturma veya kovuşturma (dava) aşamasında binada keşif, bilirkişi incelemesi gibi çalışmalar yapılabilir” diye yazdı.

Turizm Bakanlığının apar topar binayı yıkmaya çalışmasının delillerin karartılması ile sonuçlanabileceğine vurgu yapan Özcan, “Bu sebeplerle gerekli güvenlik tedbirleri alınmak suretiyle adli ve idari soruşturma ve sonraki süreç tamamlanmadan otel binasının yıkımı durdurulmalıdır” dedi.

Yangın hızla yayıldı

Bolu kent merkezine 38 kilometre mesafedeki 2 bin 200 rakımlı Köroğlu Dağları’nın zirvesindeki beş otelden biri olan Grand Kartal Otel’de 21 Ocak günü sabaha karşı 03.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenden yangın çıktı.

Otelin ana giriş kapısına göre eksi bir, arka giriş kapısına göre ise dördüncü katında bulunan restoran kısmında çıkan yangında alevler kısa sürede büyüdü.

12 katlı ve 238 kayıtlı misafirin bulunduğu otelde gece yarısı başlayan yangın, otelin dış cephesinin ahşap kaplama olması nedeniyle hızla yayıldı.

Yangın sırasında panikleyen yurttaşlar, çarşafları birbirine bağlayıp pencerelerden sarkarak aşağıya inmeye çalıştı.

Yangın ancak 11 saatlik çalışma sonucu söndürülebildi.

Can kaybı | Savcılık 79; Adalet Bakanlığı 78

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan dün yapılan açıklamada Kartalkaya Kayak Merkezindeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının yapılan DNA testleri sonucu 79'a yükseldiği belirtildi.

Adalet Bakanlığı, Bolu Kartalkaya'daki Grant Kartal Otel’deki can kayıplarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Bakanlığın açıklamasında “Bolu'daki yangında tüm kimlikler tespit edilmiştir. Yangında hayatını kaybedenlerin sayısı da 78'dir” denildi.

51 kişiden 39’u taburcu edildi

Öte yandan Sağlık Bakanlığı, yaralı 51 kişinin sağlık durumuyla ilgili dün akşam açıklama yaptı. Açıklamada otel yangını faciasında yaralanan 51 kişiden 39’unun taburcu edildiği bildirildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Bolu Kartalkaya’da meydana gelen yangında biri ağır olmak üzere 51 vatandaşımız yaralanmıştı. 39 vatandaşımız taburcu edilmiş olup, 12 yaralımızın tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir” denildi.

11 kişi gözaltına alındı

Yaşananların ardından soruşturma başlatıldı ve işletme sahibi, şirket genel müdürü, otel müdürü ile Bolu Belediyesi İtfaiyeden Sorumlu Başkan Yardımcısı, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürü olmak üzere 11 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili dört başmüfettiş ve altı savcı görevlendirildi.

Bina mühürlendi

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan ön raporda, otele ağır hasar raporu verildi.

Yangında büyük hasar gören Grand Kartal Otel mühürlendi. Otelin ana giriş kapısına şerit çekildi.