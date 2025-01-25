Harvard Üniversitesi'nden bilim insanları, Dünya'ya yaklaşan ve potansiyel olarak tehlike oluşturabilecek bir gök cismi keşfettiklerini açıkladılar. Başlangıçta, bu nesnenin dev bir asteroit olduğu düşünülüyordu ve yakın gelecekte Dünya’ya çarpabileceği ihtimali üzerinde duruluyordu. Ancak yapılan detaylı analizler sonucunda, bu 'asteroitin' aslında beklenmedik bir şey olduğu ortaya çıktı: Elon Musk’ın Tesla Roadster’ı!

Uzaya gönderilen Tesla Dünya'ya yaklaşıyor

Bu gök cisminin, 7 yıl önce Elon Musk’ın SpaceX şirketi tarafından uzaya gönderilen Tesla Roadster olduğu anlaşıldı. 2 Ocak’ta, keşfedilen nesne "2018 CN41" adıyla kayıtlara geçti ve Dünya’ya yaklaşık 150 bin mil uzaklıkta olduğu bildirildi. Hızla yaklaşan cismin, Ay'dan daha yakın bir mesafeye ulaşacağı ve potansiyel olarak Dünya’ya çarpma ihtimali olduğu düşünüldü.

Reklam kampanyası mı yoksa tehlike mi?

Elon Musk, Şubat 2018’de SpaceX’in Falcon Heavy roketinin test uçuşunda Tesla Roadster’ı uzaya fırlatmıştı. Direksiyonunda beyaz bir uzay giysisi giymiş manken bulunan araç, dünya dışı ortama gönderilen ilk elektrikli araç olarak tarihe geçmişti. Ancak, bu 'göktaşı' ilk başta bir tehdit olarak algılansa da, aslında sadece uzayda sürüklenen bir reklam aracıydı.

Kayıtlardan Çıkarıldı: 'Asteroit' Değil, Tesla Roadster!

3 Ocak’ta Minor Planet Center, bu nesnenin aslında bir asteroit olmadığını belirterek kayıtlardan çıkardıklarını duyurdu. Uzayda sürüklenen Tesla Roadster, yıllar sonra tekrar gündeme gelmiş oldu.