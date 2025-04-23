İstanbul Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli verileriyle deprem nerede, kaç büyüklüğünde oldu soruları yanıt buldu.

İstanbul'da deprem mi oldu?

23 Nisan 2025 Çarşamba günü İstanbul'da şiddetli bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, depremin verilerini paylaştı.

Deprem, özellikle İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Sakarya gibi illerde şiddetli şekilde hissedildi.

Deprem nerede oldu?

AFAD'ın verilerine göre depremin merkez üssü Marmara Denizi'nde, İstanbul'un Silivri ilçesi açıkları olarak belirlendi. Sarsıntı, geniş bir bölgede etkili oldu.

Deprem kaç şiddetinde oldu?

AFAD, depremin büyüklüğünü 6.2 olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise büyüklüğü 6.2 olarak rapor etti. Depremin yerin 6,9 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

Depremi hangi iller hissetti?

Deprem İstanbul genelinde yoğun şekilde hissedildi. Ayrıca Bursa, Kocaeli ve Sakarya başta olmak üzere Marmara bölgesinin birçok kentinde de sarsıntı hissedildi.

Depremin ardından artçı sarsıntılar oldu mu?

İlk büyük depremin ardından saat 13.10 sıralarında Büyükçekmece açıklarında 4.4 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı daha kaydedildi. Uzmanlar, bölgedeki artçıların bir süre daha devam edebileceği uyarısında bulundu.

Yetkililerden ilk açıklamalar geldi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Marmara Denizi Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımız saha taramalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."