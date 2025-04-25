$TRUMP coin’in resmi tanıtım sitesinde yer alan bilgilere göre, en fazla coin tutan 220 kişi, 22 Mayıs 2025 tarihinde Washington D.C.’de bulunan Trump National Golf Club’da düzenlenecek özel bir gala yemeğine davet edilecek. Açıklamada, ilk 25 yatırımcı için “Başkan ile ultra özel bir VIP resepsiyon ve özel tur” vadedildi.

Etkinlik, “Dünyanın En Özel Daveti” başlığıyla duyurulurken, Başkan Trump’ın katılımının kesin olmadığı da belirtildi. Katılamaması durumunda kazananlara sınırlı sayıda özel TRUMP NFT’si sunulacağı ifade edildi.

Fiyat 14 dolara yükseldi, ancak zirvenin hâlâ gerisinde

Duyurunun ardından $TRUMP coin’in değeri çarşamba günü öğleden sonra yüzde 60’ın üzerinde artarak 14 dolar seviyesini aştı. Ancak token, ocak ayında ulaştığı 74 dolarlık tarihi zirvenin hâlâ oldukça gerisinde bulunuyor.

Etkinliğin Trump tarafından doğrudan duyurulmadığı vurgulandı

Etkinlik, doğrudan Donald Trump tarafından açıklanmadı. Davet, coin’in resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılan tanıtım kampanyasıyla kamuoyuna duyuruldu. Şartlar bölümünde, etkinliğe Trump’ın katılamama ihtimaline açıkça yer verildi.

$TRUMP Coin’in arkasında hangi yapılar var?

Tanıtım platformunda yer alan bilgilere göre, $TRUMP coin’in büyük bir kısmı Trump Organization bünyesindeki CIC Digital LLC ve Delaware merkezli Fight Fight Fight LLC adlı iki kuruluşun elinde bulunuyor. Aynı şirketler, token’ın tanıtım ve pazarlama süreçlerini de yürütüyor.

Trump ailesi daha önce NFT kartları ve World Liberty Financial adlı platform aracılığıyla dijital varlık sektörüne çeşitli girişimlerde bulunmuştu.

Chainalysis: $TRUMP coin, 350 milyon dolar gelir yarattı

Kripto analiz şirketi Chainalysis tarafından açıklanan rapora göre, $TRUMP coin, 12 Mart 2025 itibarıyla Trump bağlantılı yapılar için en az 350 milyon dolarlık gelir sağladı. Token, piyasaya sürüldükten sonra hızla yükselerek 74 dolara ulaşmış, ardından değer kaybederek 7 dolara kadar düşmüştü.

Yakın geçmişte, yaklaşık 40 milyon yeni token'ın kilidinin açılacak olması nedeniyle piyasada satış baskısı beklentisi oluşmuştu. Ancak coin’in resmi X (Twitter) hesabından yapılan açıklamada, kilit açılımının 90 gün ertelendiği duyuruldu.

Beyaz Saray’dan etik eleştirilere yanıt

Kampanya, yatırımcılara Başkan Trump ile birebir temas ve özel erişim vaat etmesi nedeniyle siyasi etik tartışmalarını da beraberinde getirdi.

Hükümet etiği alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu Accountable.US'in icra direktörü Tony Carrk, "Trump’ın $TRUMP coin sahipleriyle planladığı akşam yemeği, başkanlık makamının kişisel kazanç için kullanıldığına dair çarpıcı bir örnektir" değerlendirmesinde bulundu.

Beyaz Saray basın sekreteri yardımcısı Anna Kelly ise iddiaları şu sözlerle yanıtladı:

“Başkan Trump’ın mal varlığı, çocukları tarafından yönetilen bir vakıfta bulunmaktadır. Bu nedenle herhangi bir çıkar çatışması söz konusu değildir.”