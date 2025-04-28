Seyrek-Sasalı yönünde otoyola kamyondan yem dökülmesi nedeniyle sağ şerit geçici süre kapatıldı. Temizlik çalışmaları sürüyor.

Seyrek-Sasalı otoyolunda trafik aksadı

İzmir'de, Seyrek'ten Sasalı istikametine ilerleyen otoyolda kamyondan yola yem döküldü. Olay, 2. Anajet Kavşağı'na yaklaşık 1 kilometre kala meydana geldi.

Dökülen malzeme sebebiyle sağ şerit geçici olarak trafiğe kapatıldı. Bölgeye sevk edilen ekipler tarafından temizlik çalışmaları başlatıldı. Sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları ve temizlik tamamlanana kadar dikkatli olmaları istendi.

Temizlik çalışmaları devam ediyor

Yetkililer, dökülen malzemenin kısa sürede temizlenmesi için çalışmaların hızla sürdüğünü açıkladı. Trafik akışının güvenli şekilde yeniden sağlanabilmesi için sürücülerden hızlarını azaltmaları ve trafik işaretlerine uymaları talep edildi.

Olayla ilgili İzmir Trafik Birimleri Müdürlüğü'nün yaptığı açıklama şöyle:

'OTOYOL ÜZERİNDE YOLA MALZEME DÖKÜLMESİ

Otoyol üzeri Seyrek'ten Sasalı istikameti 2. Anajet Kavşağı'nın yaklaşık 1 km öncesinde kamyondan yola malzeme(yem) dökülmüştür. Dökülen malzeme nedeniyle sağ şerit geçici süreliğine trafiğe kapalı olup temizleme çalışması devam etmektedir. Güzergahı kullanacak olan sayın yol kullanıcılarımızın bilgisine sunulur.'

Olayla ilgili herhangi bir yaralanma ya da kaza yaşanmadığı bildirildi.