İzmir’de büyük Yamanlar yangını nedeniyle zarar gören mahalleler ile Bayındır’ın ve Aydın’ın yangından etkilenen mahalleleri afet bölgesi ilan edildi.

İzmir’de 14-20 Ağustos tarihlerinde büyük orman yangınlarıyla sarsıldı. Günler sonra kontrol altına alınabilen yangında İzmir’in yeşil dağları ve ovaları, kara dumanlarla kaplandı. Birçok insan evini kaybederken, binlerce yaban hayvanı öldü. Binlerce ağacın kül olduğu yangında kedi, köpek gibi evcil hayvanlar ve besi hayvanları can verdi.

İzmir'in Bayındır ilçesinde Canlı mevkiinde 17 Temmuz’da çıkan yangın sebebiyle ise birçok yol ve demir yolu trafiğe kapatıldı. İzmir'den Ödemiş istikametine giden yolcu treni yoğun duman sebebiyle yolda kaldı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 14-20 Ağustos 2024 tarihleri arasında etkili olan yangınlardan dolayı İzmir'de bazı mahalleleri afet bölgesi ilan etti.

AFAD’ın kararına göre İzmir’in, Bayındır ilçesinde Yeşilova mahallesi, Bayraklı ilçesinde Doğançay, Körfez ve Onur mahalleleri, Karşıyaka ilçesinde Latife Hanım ve Sancaklı mahalleleri ve Tire ilçesinde Çayırlı mahallesi ‘Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi’ ilan edildi.

Aydın'dan iki mahalle zarar gördü

Öte yandan Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde 17 Temmuz’da çıkan orman yangını dört gün sonra kontrol altına alınabildi. Yangında, Bozdoğan’a bağlı Hışımlar Mahallesi’nde üç ev, bir ahır ve bir çiftlik; Örmepınar Mahallesi'nde ise iki ev zarar gördü. Yangından 2 bin hektar ormanlık alan etkilenirken Ömerpınar Mahallesi’ndeki çiftlikte 10’a yakın küçükbaş ve 100'den fazla kümes hayvanı öldü.

AFAD, yaşanan yangın felaketinden sonra Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde Hışımlar ve Örmepınar Mahalleleri ile Didim ilçesinde Hisar Mahallesi için de afet bölgesi kararı aldı.

AFAD’dan yapılan açıklamada “İzmir ve Aydın illerimizin yangından etkilenen mahallelerinde hak sahibi çalışmalarına başlanmıştır. Konut ve işyerleri yangından etkilenen vatandaşlarımızın AFAD İl Müdürlüklerimize başvurmaları gerekmektedir. Meydana gelen orman yangınları sebebi ile konut ve işyerleri zarar gören vatandaşlarımıza zarar tespit çalışmaları sonucunda Nakdi Yardım yapılacaktır” denildi.

🗓️ 14 - 20 Ağustos 2024 tarihleri arasında;

📍 İzmir

📍 Aydın

📍 Manisa

📍 Muğla

📍 Bolu

📍 Uşak

📍 Karabük

📍 Çankırı

illerimizde orman yangınları meydana gelmiştir.



👤 Yangınların yerleşim yerlerine yakın olması sebebiyle 5️⃣.3️⃣8️⃣1️⃣ vatandaşımızın tedbir amacıyla güvenli… — AFAD (@AFADBaskanlik) August 23, 2024

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