İzmir’de iki polisin şehit olduğu karakol saldırısına ilişkin gözaltına alınan 27 kişiden 16’sı adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Soruşturmanın seyri

Saldırı sonrası başlatılan soruşturma kapsamında 27 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 16 şüpheli sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Polis şehit olmuştu

Olayda iki polis memuru şehit olmuş, bölgede geniş çaplı operasyon başlatılmıştı. Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

Kamuoyunda yankı

Saldırının ardından İzmir ve çevresinde güvenlik tedbirleri artırıldı. Bölgedeki operasyonların süreceği belirtiliyor.