Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde şu ana kadar can veya mal kaybı bildirimi yapılmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Elbistan ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem, saat 13.46’da yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Deprem çevre ilçelerde de hissedilirken, vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. İlk belirlemelere göre, depremde herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.