Gram altın fiyatı, küresel jeopolitik gerginlikler ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar nedeniyle tarihi zirveye ulaştı. Piyasalarda artan belirsizlikler yatırımcıları güvenli liman olarak altına yönlendiriyor.

Uzmanlardan yeni tahminler

ABD Merkez Bankası’nın faiz politikaları, Avrupa’daki ekonomik durgunluk sinyalleri ve BRICS ülkelerinin altın rezervlerini artırma stratejileri, altın fiyatlarının yönünü belirliyor. Deutsche Bank, 2026 için ons altın fiyatını 4.000 dolar olarak öngörürken, JPMorgan ise 2025’in son çeyreğinde ortalama 3.775 dolar/ons beklentisini açıkladı.

Türkiye’de döviz kurlarındaki baskı ve yüksek enflasyon da altın talebini artıran faktörler arasında yer alıyor. Uzmanlara göre bu tablo, gram altın fiyatının 6.500 TL seviyesine kadar yükselmesine zemin hazırlıyor.

Yatırımcılar için uyarılar

DEMAŞ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cumhur Kitiş, “5 bin TL seviyesi sadece zaman meselesiydi” diyerek altının uzun vadede güvenli liman olmayı sürdüreceğini vurguladı. Kitiş, artan fiyatların özellikle dar gelirli yatırımcılar için zorluk oluşturduğunu belirtti ve küçük tasarruflarla altına yatırım yapılabilmesini sağlayacak yeni ürünler üzerinde çalışıldığını açıkladı.

Kitiş ayrıca kısa vadeli dalgalanmaların doğal olduğunu ifade ederek, altın saklama konusunda kayıtlı sistemleri tercih etmeyi önerdi. Döviz ve altın arasında yatırım tercihi yapacaklara ise “dengeli portföy” tavsiyesinde bulundu.

Gümüş piyasasında hareketlilik

Altın piyasasının yanı sıra gümüş fiyatlarında da dikkat çekici hareketlilik yaşanıyor. HSBC, 2025 için ons gümüş tahminini 35,14 dolar olarak revize etti. Halihazırda 44 doların üzerine çıkan ons gümüş, güvenli liman talebiyle yatırımcı ilgisini çekmeye devam ediyor. Uzmanlar, küresel arz-talep açığının gümüş fiyatlarını yukarı taşıyabileceğini belirtiyor.

Uzman görüşlerine göre altın kısa vadede dalgalı seyir izleyebilir, ancak uzun vadede güçlü konumunu korumaya devam edecek. Küçük yatırımcılar için geliştirilecek yeni ürünler, altına erişimi kolaylaştırabilir.