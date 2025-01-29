İzmir’in en işlek güzergâhlarından biri olan Mürselpaşa Bulvarı’nda araç arızası nedeniyle trafik akışı yavaşladı. Karabağlar istikametine seyreden bir araç, Hilal Köprüsü üzerinde arıza yaparak trafiğin aksamasına neden oldu.

Ekipler müdahalede bulundu

Yetkililer, olay yerine gelerek gerekli güvenlik önlemlerini aldı. Arızalı aracı yol dışına çekme çalışmaları devam ederken, trafik yoğunluğunun Meles Deltası mevkiine kadar uzandığı bildirildi.

Alternatif güzergâh önerisi

Bu güzergâhı kullanacak sürücülerin alternatif yolları tercih etmeleri tavsiye ediliyor. Ekiplerin müdahalesinin ardından yolun en kısa sürede açılması bekleniyor.