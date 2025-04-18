Merkezefendi Belediyesi, 19-25 Nisan tarihleri arasında ilçede ilk kez düzenlenecek olan 1. Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali ile çocukları tiyatro sanatıyla buluşturacak. Festival kapsamında dört farklı ülkeden ve Türkiye’den toplam 11 tiyatro grubu sahne alacak.

Festivalde 11 tiyatro ekibi sahne alacak

Merkezefendi Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek olan 1. Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali'nin program akışı belli oldu. Etkinlik boyunca dört farklı ülkeden yabancı ekipler ve yedi yerli tiyatro topluluğu sahne alacak.

Festivalin amacı, çocukların sanatsal gelişimlerini desteklemek, tiyatro sevgisi kazandırmak ve kültürel etkileşimi artırmak olarak belirtiliyor. Etkinliklerde hem sahne oyunları hem de çocuklara yönelik söyleşiler yer alacak.

Açılış 19 Nisan’da

Festival, 19 Nisan Cumartesi günü saat 15.00 ve 17.30’da Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun “Macera Ormanı” isimli oyunu ile Merkezefendi Kültür Merkezi Servergazi Salonu’nda başlayacak.

Dolu dolu etkinlik takvimi

20 Nisan: Uşak Şehir Tiyatrosu “Hepimiz Biriz” (2 seans), Kazakistan Kids Art Studio “Binon Dance Altynsarin”, kortej yürüyüşü ve Çınar Meydanı’nda açık hava oyunu.

21 Nisan: Menteşe Belediye Tiyatrosu, Özbekistan’dan Bremen Mızıkacıları oyunu, açık hava performansları.

22-23 Nisan: Söyleşiler, açık alan gösterimleri ve çocuk tiyatrolarıyla kutlamalar sürecek.

24-25 Nisan: Assitej Genç Sahne ve Odunpazarı Belediye Tiyatrosu’nun sahneleyeceği oyunlarla festival sona erecek.

Kültür ve sanata katkı

2020 yılında kurulan Merkezefendi Kent Tiyatrosu’nun öncülüğünde düzenlenen bu festival, Denizli genelinde sanata olan ilgiyi artırmayı amaçlıyor. Merkezefendi Belediyesi, çocuklara tiyatroyu tanıtmak ve sevdirmek için bu tür kültürel organizasyonları sürdürmeyi hedefliyor.