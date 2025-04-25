Kütahya'nın Simav ilçesinde art arda meydana gelen depremler sonrası okullar tatil edildi. AFAD verilerine göre, üç deprem birbiri ardına gerçekleşti.

Kütahya'nın Simav ilçesi art arda depremlerle sarsıldı

Kütahya'nın Simav ilçesi, bu sabah art arda üç büyük depremle sarsıldı. AFAD verilerine göre, ilk deprem sabah saat 07.23'te 4.5 büyüklüğünde meydana geldi. Uykudan depremle uyanan Simavlılar, büyük panik yaşadı.

İkinci deprem 6 dakika sonra geldi

İlk depremden sadece 6 dakika sonra, saat 07.29'da ikinci bir deprem yaşandı. Bu depremin büyüklüğü ise 3.9 olarak kaydedildi. İlçedeki halk, art arda gelen depremlerle şoke oldu.

Üçüncü deprem sabah saatlerinde gerçekleşti

Üçüncü deprem ise saat 10.20'de meydana geldi. AFAD verilerine göre, bu deprem 4.6 büyüklüğünde olup 12 kilometre derinliğe sahipti. Simav ve çevre köylerde yaşayanlar, üst üste gelen bu sarsıntılar nedeniyle endişe içinde kaldılar.

Okullar tatil edildi

Kütahya Valisi Musa Işın, depremle ilgili açıklamalarda bulundu. TRT Haber'e konuşan Vali Işın, Simav ve çevresindeki köylerdeki okulların tatil edildiğini duyurdu. Vali Işın, şu ana kadar olumsuz bir durumun rapor edilmediğini belirtti. Depremin ardından yapılan ilk incelemelere göre, herhangi bir can kaybı veya büyük hasar tespiti yapılmadığı ifade edildi.