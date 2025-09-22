Hande Erçel'den yeni ayrılan Hakan Sabancı başka bir ünlü oyuncuyla görüntülendi!

Çiğli'de yeni köprü için ikinci ihale süreci başladı

“Maaş Ödeyemeyen Belediye” Polemiği: Karakayalı’dan Türkmen’e Rest Gibi Yanıt

Mabel Matiz’in soruşturma sürecine ilişkin nasıl bir açıklama yapacağı şimdilik bilinmiyor. Sanatçının avukatlarıyla birlikte savcılığa ifade verdiği öğrenildi.

Başsavcılık, başvurunun ardından Türk Ceza Kanunu kapsamında “müstehcenlik” suçlamasıyla inceleme başlattı. Sanatçı, ifade vermek üzere adliyeye getirildi.

Edinilen bilgilere göre soruşturma, İçişleri Bakanlığı’nın müracaatı üzerine başlatıldı. Bakanlık, şarkının sözlerinin “müstehcenlik içerdiği” iddiasıyla başsavcılığa başvurdu.

