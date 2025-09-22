Şarkıcı Mabel Matiz (Fatih Karaca) hakkında, “Perperişan” adlı şarkısının sözleri gerekçe gösterilerek soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, müstehcenlik suçlamasıyla Matiz’in ifadesine başvurdu.
İçişleri Bakanlığı başvurdu
Edinilen bilgilere göre soruşturma, İçişleri Bakanlığı’nın müracaatı üzerine başlatıldı. Bakanlık, şarkının sözlerinin “müstehcenlik içerdiği” iddiasıyla başsavcılığa başvurdu.
Savcılıktan işlem
Başsavcılık, başvurunun ardından Türk Ceza Kanunu kapsamında “müstehcenlik” suçlamasıyla inceleme başlattı. Sanatçı, ifade vermek üzere adliyeye getirildi.
Matiz’in tepkisi merak ediliyor
Mabel Matiz’in soruşturma sürecine ilişkin nasıl bir açıklama yapacağı şimdilik bilinmiyor. Sanatçının avukatlarıyla birlikte savcılığa ifade verdiği öğrenildi.