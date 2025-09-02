Manisa’nın Demirci ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazada yangın çıkan araç itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kaza detayları

Mustafa Vurucu yönetimindeki 45 ALD 361 plakalı otomobil, Demirci-Salihli kara yolu Yeşildere mevkisinde Yusuf Duman idaresindeki 45 ADP 573 plakalı araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 45 ADP 573 plakalı araçta yangın çıktı.

Müdahale ve can kaybı

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, yapılan incelemede sürücüler Yusuf Duman ile yolcular Süleyman Bilgin ve Orman İşletme Müdürlüğü personeli Ali Balcı’nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralanan Mustafa Vurucu ve Harun Duman, sağlık ekipleri tarafından Demirci Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.