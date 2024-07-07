Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Deprem, 6.97 kilometre derinliğinde ve Datça'nın 251 kilometre açığında gerçekleşti.
Datça depremin detayları
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Muğla'nın Datça ilçesinin 251 kilometre açığında Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini bildirdi. Depremin derinliği 6.97 kilometre olarak ölçüldü.
Depremin konumu ve zamanı
Büyüklük: 4.1 (Mw)
Yer: Akdeniz - 251.35 km Datça (Muğla)
Tarih: 7 Temmuz 2024
Saat: 16:55:36 TSİ
Enlem: 34.51972 N
Boylam: 26.67 E
Derinlik: 6.97 km
AFAD'dan Açıklamalar
AFAD, depremin ardından herhangi bir can veya mal kaybı olup olmadığını belirlemek için bölgede incelemelerin sürdüğünü belirtti. Ayrıca, vatandaşların deprem sonrasında artçı sarsıntılara karşı dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarıda bulundu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 7, 2024
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Akdeniz - [251.35 km] Datça (Muğla)
Tarih:2024-07-07
Saat:16:55:36 TSİ
Enlem:34.51972 N
Boylam:26.67 E
Derinlik:6.97 km
Detay:https://t.co/lczYaomqYJ@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi