Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Deprem, 6.97 kilometre derinliğinde ve Datça'nın 251 kilometre açığında gerçekleşti.

Datça depremin detayları

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Muğla'nın Datça ilçesinin 251 kilometre açığında Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini bildirdi. Depremin derinliği 6.97 kilometre olarak ölçüldü.

Depremin konumu ve zamanı

Büyüklük: 4.1 (Mw)

Yer: Akdeniz - 251.35 km Datça (Muğla)

Tarih: 7 Temmuz 2024

Saat: 16:55:36 TSİ

Enlem: 34.51972 N

Boylam: 26.67 E

Derinlik: 6.97 km

AFAD'dan Açıklamalar

AFAD, depremin ardından herhangi bir can veya mal kaybı olup olmadığını belirlemek için bölgede incelemelerin sürdüğünü belirtti. Ayrıca, vatandaşların deprem sonrasında artçı sarsıntılara karşı dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarıda bulundu.