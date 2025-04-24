İBB'ye yönelik operasyon kapsamında Murat Ongun’un avukatı Serkan Günel ve dosya avukatı Kazım Yiğit Akalın gözaltına alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen operasyon kapsamında tutuklanan İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un avukatı Serkan Günel gözaltına alındı. Günel ile birlikte, aynı dosyada görev yapan avukat Kazım Yiğit Akalın da gözaltına alınanlar arasında yer aldı.

Gözaltı kararı sosyal medya üzerinden duyuruldu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanlarından olan ve son olarak İBB Medya A.Ş.’nin yönetiminde bulunan Murat Ongun, yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde tutuklanmıştı. Gözaltına alınan Ongun’un avukatlığını üstlenen Serkan Günel, hakkında çıkarılan gözaltı kararını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Günel paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“İBB’ye yönelik operasyonda Murat Ongun’un müdafi olarak başladığım süreçte şu anda gözaltına alınıyorum! Savunma susturulamaz! Gerçekler er ya da geç ortaya çıkar!” Müsavat Dervişoğlu, 23 Nisan öncesi koltuğunu çocuklara bıraktı

Dosyada görevli diğer avukat da gözaltında

Serkan Günel’le birlikte, aynı soruşturma dosyasında yer alan bir diğer avukat Kazım Yiğit Akalın’ın da gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltı kararlarının gerekçesine dair henüz resmi bir açıklama yapılmazken, sürecin detaylarının ilerleyen günlerde netlik kazanması bekleniyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve İBB iştiraklerine yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında daha önce birçok isim hakkında gözaltı ve tutuklama kararı verilmişti. Soruşturmanın merkezinde ise kamu kaynaklarının usulsüz kullanımı iddiaları yer alıyor.