Diyarbakır’ın Merkez Bağlar ilçesinde 21 Ağustos’ta kaybolan ve cesedi Eğertutmaz Deresi'nde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. İstanbul Adli Tıp Kurumu’nun yaptığı incelemelere göre, küçük Narin’in boğularak öldürüldüğü kesinleşti. Adli Tıp'ın otopsi sonucunda Narin Güran boğularak öldürüldü. Boğulma sırasında Narin'ın ağzından çıkan sıvı amca Salim Güran'ın eline, oradan da araç direksiyonu ve koltuğuna bulaştı.

Cinayet soruşturmasında şimdiye kadar aralarında anne Yüksel ve ağabey Enes Güran’ın da bulunduğu 11 zanlı tutuklanmıştı. Son olarak gözaltına alınan Fuat Güran’ın eşi Hediye Güran da jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu tamamlanan Hediye Güran, "Kasten öldürmeye iştirak" suçlamasıyla nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Kuzenler İsa ve Şeyma Kaya ise adliyeye sevk edildikten sonra serbest bırakıldı. Soruşturmanın seyrini değiştirebilecek bu gelişmelerle birlikte, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalar devam ediyor.

Ayrıntılar gelecek...