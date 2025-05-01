Osmaniye Kadirli'de 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Adana ve Kahramanmaraş'ta da hissedildi. AFAD, depremin yerin 7 km derinliğinde olduğunu bildirdi.

Kadirli’de 3,5 büyüklüğünde deprem

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 3,5 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Deprem, Osmaniye'nin yanı sıra Adana ve Kahramanmaraş illerinde de hissedildi. AFAD’dan alınan bilgilere göre, deprem saat 11.30’da yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Çevre illerde hissedildi

Kadirli merkezli deprem, çevre iller Adana ve Kahramanmaraş’tan da hissedildi. Vatandaşlar, depremin etkisiyle kısa süreli panik yaşadı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3,4 olarak rapor etti.